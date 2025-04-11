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Шуми Бабаев рассказал, может ли Евгений Кузнецов продолжить карьеру в «Тракторе»

Шуми Бабаев рассказал, может ли Евгений Кузнецов продолжить карьеру в «Тракторе»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, может ли форвард продолжить карьеру в родном «Тракторе».

— Вы произнесли фразу «при условии, что Кузнецов останется в России». Какие планы у Евгения на будущее, вы будете искать ему команду в КХЛ?
— Мы будем работать по всем направлениям.

— Варианты с Северной Америкой и Европой тоже рассматриваются?
— Полностью все варианты будут рассмотрены. Начиная от Северной Америки и заканчивая Швейцарией и Россией.

— Возможно ли возвращение Кузнецова в «Трактор»?
— «Трактор» всегда присутствует в нашем списке, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
Эксклюзив
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
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