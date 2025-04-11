Шуми Бабаев рассказал, может ли Евгений Кузнецов продолжить карьеру в «Тракторе»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, может ли форвард продолжить карьеру в родном «Тракторе».
— Вы произнесли фразу «при условии, что Кузнецов останется в России». Какие планы у Евгения на будущее, вы будете искать ему команду в КХЛ?
— Мы будем работать по всем направлениям.
— Варианты с Северной Америкой и Европой тоже рассматриваются?
— Полностью все варианты будут рассмотрены. Начиная от Северной Америки и заканчивая Швейцарией и Россией.
— Возможно ли возвращение Кузнецова в «Трактор»?
— «Трактор» всегда присутствует в нашем списке, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.