Шуми Бабаев рассказал, может ли Евгений Кузнецов продолжить карьеру в «Тракторе»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, может ли форвард продолжить карьеру в родном «Тракторе».

— Вы произнесли фразу «при условии, что Кузнецов останется в России». Какие планы у Евгения на будущее, вы будете искать ему команду в КХЛ?

— Мы будем работать по всем направлениям.

— Варианты с Северной Америкой и Европой тоже рассматриваются?

— Полностью все варианты будут рассмотрены. Начиная от Северной Америки и заканчивая Швейцарией и Россией.

— Возможно ли возвращение Кузнецова в «Трактор»?

— «Трактор» всегда присутствует в нашем списке, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.