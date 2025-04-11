Агент Кузнецова — о сезоне своего клиента: урок получен, в следующем будет легче

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, оценил сезон форварда в СКА.

— Как бы вы сами оценили нынешний сезон Евгения в составе армейцев?

— Тяжёлый. Но до декабря и до момента травмы он шёл в лидерах по многим номинациям в лиге, был в числе лучших хоккеистов КХЛ, а дальше всё завертелось и закрутилось… Урок получен, в следующем сезоне будет легче. При условии, что Кузнецов останется в России.

— У Евгения участились проблемы со здоровьем. Сейчас они уже решены?

— Перед плей-офф он полностью прошёл всё медицинское обследование: институт головного мозга, анализ крови. Клуб поступил очень профессионально, прежде чем выпустить Женю обратно на лёд. Пройдены все углублённые исследования и тесты, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.