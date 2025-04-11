Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Кузнецова — о сезоне своего клиента: урок получен, в следующем будет легче

Агент Кузнецова — о сезоне своего клиента: урок получен, в следующем будет легче
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, оценил сезон форварда в СКА.

— Как бы вы сами оценили нынешний сезон Евгения в составе армейцев?
— Тяжёлый. Но до декабря и до момента травмы он шёл в лидерах по многим номинациям в лиге, был в числе лучших хоккеистов КХЛ, а дальше всё завертелось и закрутилось… Урок получен, в следующем сезоне будет легче. При условии, что Кузнецов останется в России.

— У Евгения участились проблемы со здоровьем. Сейчас они уже решены?
— Перед плей-офф он полностью прошёл всё медицинское обследование: институт головного мозга, анализ крови. Клуб поступил очень профессионально, прежде чем выпустить Женю обратно на лёд. Пройдены все углублённые исследования и тесты, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
Эксклюзив
«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android