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Салават Юлаев — Спартак: онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 17:00 по МСК

«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 11 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на канале КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-2 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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