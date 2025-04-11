«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 11 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на канале КХЛ.

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-2 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости