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Защитник Александр Никишин покинул СКА и подпишет контракт с «Каролиной»

Защитник Александр Никишин покинул СКА и подпишет контракт с «Каролиной»
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Хоккейный клуб СКА и Александр Никишин по обоюдному согласию расторгают контракт, права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Никишин провёл в СКА три сезона, выиграл Кубок Континента — 2023, дважды забирал приз самому результативному защитнику КХЛ, два раза побеждал в Кубке Первого канала. С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов. Саша – лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам. Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — сказано в сообщении клуба.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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