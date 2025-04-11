Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Динамо» Уил рассказал об инциденте с крышкой от бутылки в игре плей-офф со СКА

Форвард «Динамо» Уил рассказал об инциденте с крышкой от бутылки в игре плей-офф со СКА
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал эпизод с выпавшей на лёд крышкой от бутылки в третьей игре серии плей-офф КХЛ со СКА (3:5).

«Я хотел поставить бутылку на скамейку, и крышка отлетела. Получилось так, что она выскочила на лёд. Получилось, что я сплющил бутылку и крышка вылетела на лёд. Это было случайно», — приводит слова Уила ТАСС.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство ситуацией с бутылкой.

СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

Материалы по теме
Ротенберг: видел, как Кудашов выбросил бутылку на лёд. Это плохая привычка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android