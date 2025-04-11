Форвард «Динамо» Уил рассказал об инциденте с крышкой от бутылки в игре плей-офф со СКА

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал эпизод с выпавшей на лёд крышкой от бутылки в третьей игре серии плей-офф КХЛ со СКА (3:5).

«Я хотел поставить бутылку на скамейку, и крышка отлетела. Получилось так, что она выскочила на лёд. Получилось, что я сплющил бутылку и крышка вылетела на лёд. Это было случайно», — приводит слова Уила ТАСС.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство ситуацией с бутылкой.

СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.