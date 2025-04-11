Дацюк, Телегин, Голышев, Трямкин и другие хоккеисты сыграют в матче памяти Фёдора Малыхина

13 апреля в 15:00 на «УГМК-Арене» начнётся матч памяти Фёдора Малыхина, воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана клуба «Автомобилист». Уральский клуб рассказал, какие хоккеисты примут участие в матче.

«В дружеском поединке примут участие друзья и бывшие одноклубники Фёдора, юные хоккеисты школы «Спартаковец» и игроки адаптивного спортивного клуба «Космос». Почтить память замечательного хоккеиста и человека соберутся ветераны и игроки «Автомобилиста», многие из которых дружили с Малыхиным, играли с ним вместе или выходили против него на лёд. Своё участие в матче уже подтвердили многие известные игроки, как действующие, так и завершившие свою карьеру.

На лёд в матче памяти выйдут олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин, ветераны уральского хоккея Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин. Примут участие в матче и действующие игроки «Автомобилиста» — Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев, Кирилл Воробьёв и Данил Романцев. Также зрители увидят на площадке Анатолия Никонцева, братьев Александра и Василия Стрельцовых, которые ранее также выступали за нашу команду», — сказано в сообщении команды.