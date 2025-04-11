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Генеральный директор «Торпедо» высказался об итогах сезона для команды

Генеральный директор «Торпедо» высказался об итогах сезона для команды
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался об итогах сезона для нижегородской команды.

«Команда КХЛ закончила сезон на восьмом месте, попали на Ярославль. Результат не могу сказать, что закономерный, ребята старались, бились, каждую игру пытались переломить ход встречи. Это спорт — если мы проиграли, мы были слабее Ярославля. Не могу предъявить игрокам и тренерскому штабу больших нареканий, все старались, работали, но результат нас не очень устраивает. Ставили более большие цели, они не были достигнуты, в связи с чем были произведены такие изменения в спортивном блоке.

Сезон продолжается, «Торпедо-Горький» и «Чайка» прошли первый этап плей-офф, «Торпедо-Горький» вчера выиграло первый матч второго раунда, «Чайка» отправилась в Ханты-Мансийск. Вы видели, как много людей вчера собралось на матче фарм-клуба в «Нагорном», это дорогого стоит. Это вызывает восторг у ребят, такая поддержка дорогого стоит, ребята постараются сделать всё, чтобы радовать болельщиков как можно больше», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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