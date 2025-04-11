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Гендиректор «Торпедо» назвал причины расторжения контракта с Ларионовым

Гендиректор «Торпедо» назвал причины расторжения контракта с Ларионовым
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов назвал причины расторжения контракта с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Причины расторжения? Исключительно спортивный результат. Условия расторжения стандартные, как у любого тренера КХЛ. Порой количество годов в контракте не влияет, здесь проблем не было. Встретились с высшим руководством, обсудили, выслушали друг друга. Стандартные вещи, пожали друг другу руки и разошлись.

Пока не могу ответить на вопрос о кандидатах на пост нового главного тренера, стоит подождать появления генерального менеджера, начинать потом работу. Могу сказать самые добрые слова и в адрес Игоря Николаевича, в адрес генменеджера Вадима Аверкина. Такова спортивная жизнь, было принято решение не продлевать контракт Аверкина», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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