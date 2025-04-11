Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Торпедо» ответили, возможно ли проведение игр клуба с «Детройтом»

В «Торпедо» ответили, возможно ли проведение игр клуба с «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил, возможно ли проведение игр нижегородского клуба с «Детройт Ред Уингз».

«Мы знаем и слышали о встрече двух руководителей нашей страны и Америки. Всему хоккейному сообществу сказали, что поиграть в каком-то формате в хоккей было бы великолепно. Многие подхватили эту тему, но никто не понимает, в каком формате играть: будет ли это уровень сборных или клубных игр. С учётом того, что у нас будет новая арена, мы будет подавать какую-то заявку на проведение таких игр у нас.

Что касается именно «Детройта»: Игорь Николаевич нас покинул, но человеческие отношения остаются, я его знаю много-много лет, я с ним на связи. Думаю, Игорь Николаевич будет «за» и поможет в организации таких игр», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Гендиректор «Торпедо» назвал причины расторжения контракта с Ларионовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android