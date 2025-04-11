В «Торпедо» рассказали о сроках открытия новой ледовой арены клуба

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о сроках открытия новой ледовой арены клуба.

«Надеемся, что сдача произойдёт в августе. Пока это неподтверждённая информация, но мы надеемся и очень хотим начать новый сезон в новом дворце. Клуб сильно интегрирован в строительство новой арены. Есть определённые правила, мы должны провести тестовые матчи, будем договариваться с лигой. Многие начинали сезон с серии выездных игр, чтобы всё довести до ума, это рабочий момент», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде началось в 2022 году. Открытие стадиона ожидается в 2025 году. Новая арена вместит 12 тыс. зрителей, что вдвое превышает возможности КРК «Нагорный».