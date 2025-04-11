Нападающий московского «Динамо» Уил: «Ак Барс» более системная команда, чем СКА

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил сравнил стиль игры СКА и казанского «Ак Барса».

«Серия будет другой, СКА и «Ак Барс» — хорошие команды. У СКА очень много талантливых игроков, они здорово играют в нападении и более непредсказуемы в атакующих действиях, чем «Ак Барс». Но у «Ак Барса» более системная команда, там есть габаритные игроки, которые хорошо играют у бортов и на пятаке. Для нас эта серия будет большой проверкой, нам надо найти свои аргументы.

Во всех сериях плей-офф высокий уровень накала, нам надо держать уровень игры. Мы очень хорошо работали в серии со СКА, помогали друг другу, надо продолжать действовать так в каждой следующей игре. Да, мы проигрывали много вбрасываний, но мы выиграли серию. Если ты выигрываешь серию, то можно проиграть хоть все вбрасывания, главное — итоговый результат», — приводит слова Уила ТАСС.