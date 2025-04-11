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Вячеслав Быков: Кузнецов приносил СКА большую пользу

Вячеслав Быков: Кузнецов приносил СКА большую пользу
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из СКА.

«Ветераны очень важны в процессе становления любой команды. Евгений Кузнецов приносил СКА большую пользу. А вопросы о других изменениях состава нужно задавать руководству и тренерскому штабу», — приводит слова Быкова LiveResult.

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, отреагировал на расторжение многолетнего контракта форварда со СКА.

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