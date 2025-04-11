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Никишин — о переходе в «Каролину»: еду в НХЛ с мыслью, что мне придётся начинать с нуля

Никишин — о переходе в «Каролину»: еду в НХЛ с мыслью, что мне придётся начинать с нуля
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Бывший защитник СКА Александр Никишин прокомментировал свой переход в «Каролину Харрикейнз».

«Знаю, что конкуренция серьёзная, но я готов. Еду в НХЛ с мыслью, что мне придётся начинать с нуля. И думаю, что хорошо к этому подготовлен. СКА подготовил меня. Благодарен клубу, персоналу и главному тренеру Роману Ротенбергу за всё, что они для меня сделали.

Всё ещё не верю в то, что реально еду в НХЛ. Думаю, когда приеду, это будет похоже на сон. С нетерпением жду этой следующей главы в своей жизни. Если бы это было возможно, я был бы готов играть завтра. Если получится, я буду в восторге и выложусь по полной», — цитирует Никишина RG.

Сегодня, 11 апреля, СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Тогда же стало известно, что защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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