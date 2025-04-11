У защитника «Бостона» Никиты Задорова родился третий ребёнок, мальчика назвали Златан

У российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова родился сын. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Известно, что 29-летний защитник приехал на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:5) прямо из госпиталя. Мальчика назвали Златаном. Это третий ребёнок в семье Задорова. У хоккеиста и его жены Александры также есть две дочери — Софи и Стефани, которые появились на свет в 2017 и 2020 годах.

Защитник проводит свой первый сезон в составе «Брюинз». В текущем сезоне Задоров принял участие в 79 встречах, в которых отметился четырьмя голами и 15 результативными передачами.