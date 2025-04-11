Главный тренер «Вашингтона» оценил силовую игру Овечкина в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о силовой игре российского форварда «столичных» Александра Овечкина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 Б).
«Он чувствует момент и то, что происходит в игре. Ови знает, что не всегда получается забить, но можно повлиять на игру с помощью форчека. Он закапывает соперника в прессинге, проходит сквозь него.
Александр пытается вовлечь партнёров в борьбу, в то же время понимая, что значит домашняя игра. Когда он придаёт арене энергию, это помогает всей команде, а не только его звену.
Когда Овечкин провёл пару силовых приёмов, это дало важный импульс команде», – приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
39-летний форвард «Вашингтона» отметился в этой встрече голевой передачей, а также сделал четыре силовых приёма за 17.54 на льду.
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