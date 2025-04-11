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Главный тренер «Вашингтона» оценил силовую игру Овечкина в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» оценил силовую игру Овечкина в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о силовой игре российского форварда «столичных» Александра Овечкина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42     4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15     5:4 Дюбуа – 65:00    

«Он чувствует момент и то, что происходит в игре. Ови знает, что не всегда получается забить, но можно повлиять на игру с помощью форчека. Он закапывает соперника в прессинге, проходит сквозь него.

Александр пытается вовлечь партнёров в борьбу, в то же время понимая, что значит домашняя игра. Когда он придаёт арене энергию, это помогает всей команде, а не только его звену.

Когда Овечкин провёл пару силовых приёмов, это дало важный импульс команде», – приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

39-летний форвард «Вашингтона» отметился в этой встрече голевой передачей, а также сделал четыре силовых приёма за 17.54 на льду.

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