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Никишин высказался о переходе Демидова в «Монреаль»

Никишин высказался о переходе Демидова в «Монреаль»
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, который ранее выступал за СКА, высказался о переходе своего бывшего одноклубника Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс».

«Думаю, болельщикам в Монреале понравится то, что они увидят. Но не буду его слишком хвалить — он может это прочитать! Он отлично справится. И если мы в итоге будем играть друг против друга, обещаю, что не ударю его. Хотя, честно говоря, он настолько хорош, что любому будет трудно его ударить», — приводит слова Никишина RG.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре, и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

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