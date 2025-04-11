Александр Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал с российским защитником Александром Никишиным двухлетний контракт новичка. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.
По условиям сделки Никишин получит $ 832 500 за сезон-2024/2025 и сезон-2025/2026, а также подписной бонус в размере $ 185 тыс.
Сегодня, 11 апреля, СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами.
Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.
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