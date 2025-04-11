Александр Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал с российским защитником Александром Никишиным двухлетний контракт новичка. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

По условиям сделки Никишин получит $ 832 500 за сезон-2024/2025 и сезон-2025/2026, а также подписной бонус в размере $ 185 тыс.

Сегодня, 11 апреля, СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.