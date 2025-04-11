Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной»

Александр Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной»
Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал с российским защитником Александром Никишиным двухлетний контракт новичка. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

По условиям сделки Никишин получит $ 832 500 за сезон-2024/2025 и сезон-2025/2026, а также подписной бонус в размере $ 185 тыс.

Сегодня, 11 апреля, СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android