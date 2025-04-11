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К. Сафронов: у Никишина должно получиться в НХЛ. СКА хорошо развивает игроков

К. Сафронов: у Никишина должно получиться в НХЛ. СКА хорошо развивает игроков
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал переход защитника Александра Никишина из санкт-петербургского клуба в «Каролину Харрикейнз». Клуб из НХЛ объявил о подписании двухлетнего контракта с хоккеистом сегодня, 11 апреля.

— Конечно, это большая потеря для СКА. Моё личное мнение, что без него команда выглядела по-другому. Настоящий лидер. Прежде всего через него строилась игра в большинстве. Он играл по 25 минут. Защитник, которому есть куда расти и прибавлять, но возраст у него достаточно молодой. Он уже и так умеет практически всё на льду.

— Как оцените его перспективы в НХЛ?
— Хочется пожелать ему удачи! Самое главное, без травм. С его уровнем игры, мастерством, желанием, думаю, у него всё должно получиться.

— Из СКА в НХЛ переезжает множество игроков. Означает ли это, что петербургский клуб хорошо развивает хоккеистов?
— Да, но стоит отметить, что игроки приходят в СКА топовые. Дальше с ними работают грамотные тренеры. Может быть, их даже не знают болельщики. Тот же Иван Демидов выражал благодарность Роману Ротенбергу, что он оставался с ним после тренировок. Ротенберг внёс какую-то свою частичку в подготовку Ивана к НХЛ. Работа производится очень хорошая, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

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