В «Каролине» назвали СКА ведущей хоккейной франшизой Европы

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал подписание «ураганами» 23-летнего российского защитника Александра Никишина. Ранее хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию.

«Мы благодарны Александру за время, проведённое в СКА, ведущей хоккейной франшизе Европы, которая помогла ему стать одним из лучших хоккеистов. Его габариты и мастерство позволили ему построить рекордную карьеру в КХЛ, и мы верим, что он станет важным игроком в НХЛ», — приводит слова Тулски официальный сайт «Каролины».

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.