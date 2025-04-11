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Инсайдер НХЛ высказался о травме вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина

Инсайдер НХЛ высказался о травме вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина
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Авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о травме российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.

«Я знаю, что из-за травмы и его проблем со спиной поднялась большая шумиха, но кое-кто только что сказал мне: «Не паникуй, это не долгосрочная серьёзная проблема», — приводит слова Фридмана журналист Айлс Ден в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Сорокин выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела. Отмечалось, что главный тренер команды Патрик Руа не смог ответить на вопрос, выбыл ли вратарь на весь остаток сезона.

В нынешнем сезоне у Сорокина 29 побед в 59 играх с 90,5% отражённых бросков и при коэффициенте надёжности 2,77.

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