Капитан «Салавата» Панин применил жёсткий силовой приём на защитнике «Спартака» Орлове

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

В начале третьего периода 39-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин применил жёсткий силовой приём на 21-летнем защитнике «Спартака» Данииле Орлове, с которого после столкновения слетел шлем. После этого эпизода Николай Голдобин пошёл заступаться за одноклубника, но конфликт быстро остановили судьи.

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Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости