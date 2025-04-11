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Капитан «Салавата» Панин применил жёсткий силовой приём на защитнике «Спартака» Орлове

Капитан «Салавата» Панин применил жёсткий силовой приём на защитнике «Спартака» Орлове
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

В начале третьего периода 39-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин применил жёсткий силовой приём на 21-летнем защитнике «Спартака» Данииле Орлове, с которого после столкновения слетел шлем. После этого эпизода Николай Голдобин пошёл заступаться за одноклубника, но конфликт быстро остановили судьи.

ВИДЕО

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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