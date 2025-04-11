Лебрюн: последние несколько лет некоторые команды НХЛ пытались выкупить права на Никишина

Авторитетный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн высказался о подписании «Каролиной Харрикейнз» 23-летнего российского защитника Александра Никишина. Лебрюн подчеркнул, что ряд команд НХЛ пытались получить права на хоккеиста уже последние несколько лет.

«Такое значимое приобретение для «Харрикейнз». В последние несколько лет некоторые команды НХЛ пытались выкупить права на него, но «Каролина» держалась за него, веря, что этот день наконец-то наступит», — написал Лебрюн в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию сегодня, 11 апреля. Тогда же «Каролина» объявила о подписании двухлетнего контракта с защитником. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами.

Всего в рамках КХЛ Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.