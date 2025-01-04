«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (дважды), Артём Пименов и Ярослав Цулыгин. В составе гостей единственную шайбу забросил Адам Ружичка.

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Встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости