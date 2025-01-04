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Салават Юлаев — Спартак, результат первого матча 11 апреля, счёт 4:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (дважды), Артём Пименов и Ярослав Цулыгин. В составе гостей единственную шайбу забросил Адам Ружичка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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