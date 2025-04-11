Форвард «Монреаля»: Демидову не нужно строить из себя героя, а просто быть самим собой

Канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер отреагировал на приход в команду 19-летнего российского форварда Ивана Демидова. Клуб объявил о подписании бывшего игрока СКА во вторник, 8 апреля.

«Ему не нужно приходить сюда и строить из себя героя, ему просто нужно быть самим собой», — приводит слова Галлахера журналист Эрик Энгельс в соцсети X (ранее Twitter).

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре, и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.