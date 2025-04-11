Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в первом матче серии с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

– Не сыграли в ту игру, которую хотели. Было много ошибок, особенно в обороне. Готовились, разбирали. Может, чуть не хватило игрового ритма. Завтра разберём, к следующей игре будет лучше.

– Почему не стали снимать вратаря при 1:3?

– А где игра была? Чтоб снимать вратаря, надо шайбу привезти в зону соперника.

– Что скажете о том, как «Спартак» возвращался в оборону?

– У нас был большой разрыв между линиями, не сыграли правильно.

– Может ли быть фактором, что у «Спартака» не так много кубкового опыта?

– Сваливать всё на это? Понятно, что есть ребята, которые вообще первый раз играют в плей-офф. Но все умеют играть. Если будут выполнять то, что мы просим, всё будет нормально.

– Насколько изменения в составе себя оправдали?

– Сейчас тяжело говорить. Проиграли матч. Всегда можно найти крайнего, но я не собираюсь это делать. Выигрывает и проигрывает команда. Поговорим с ребятами и будем готовы.

– Возвращение Чайковски идёт по плану?

– Говорил, что он под наблюдением. Как будет дальше, у меня нет ответа.

– Можно ли сказать, что вы потеряли игровой тонус?

– Это не может быть оправданием. Мы не выполнили задание, как должны были сыграть. Это не отговорка, чтобы проигрывать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.