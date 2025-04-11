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Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в первом матче серии с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в первом матче серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Не сыграли в ту игру, которую хотели. Было много ошибок, особенно в обороне. Готовились, разбирали. Может, чуть не хватило игрового ритма. Завтра разберём, к следующей игре будет лучше.

– Почему не стали снимать вратаря при 1:3?
– А где игра была? Чтоб снимать вратаря, надо шайбу привезти в зону соперника.

– Что скажете о том, как «Спартак» возвращался в оборону?
– У нас был большой разрыв между линиями, не сыграли правильно.

– Может ли быть фактором, что у «Спартака» не так много кубкового опыта?
– Сваливать всё на это? Понятно, что есть ребята, которые вообще первый раз играют в плей-офф. Но все умеют играть. Если будут выполнять то, что мы просим, всё будет нормально.

– Насколько изменения в составе себя оправдали?
– Сейчас тяжело говорить. Проиграли матч. Всегда можно найти крайнего, но я не собираюсь это делать. Выигрывает и проигрывает команда. Поговорим с ребятами и будем готовы.

– Возвращение Чайковски идёт по плану?
– Говорил, что он под наблюдением. Как будет дальше, у меня нет ответа.

– Можно ли сказать, что вы потеряли игровой тонус?
– Это не может быть оправданием. Мы не выполнили задание, как должны были сыграть. Это не отговорка, чтобы проигрывать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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