Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило красно-белым для победы в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
– Чего не хватило?
– Агрессии, злости, завершающего броска. Самонов здорово сыграл, выручил в нескольких моментов. В концовке не хватило агрессии. Было много игры издалека, а надо было лезть на ворота. Всё учтём.
– Не было игры в неравных составах. Нет нерва?
– Ребята стараются играть без удалений. Может, ещё не было той агрессии в атаке. Посмотрим, как будет дальше. Наша задача была не уступить в движении, но мы проиграли. Этого нам не хватило.
– Удивил ли «Салават»?
– Нет. Всё, что знаем об этой команде, мы увидели.
– Хотели удивить «Салават», поставив третью тройку первой?
– У нас нет первой, второй, третьей, четвёртой тройки. Все ребята могут сыграть как в атаке, так и в обороне. Решили так начать. Не делали акцент на этом. Не смотрели, кто против кого играет.
– Был разговор в первом перерыве?
– Разговаривали. Два гола, которые пропустили в первом периоде, это наши ошибки. Не разобрались в обороне.
– Удалось остановить лучших снайперов команды. Это достижение?
– Да. Акцент делается на таких игроков.
– А то, что при этом забросили молодые игроки – недосмотрели?
– Нет, это спорт. У Уфы есть ребята, которые могут забивать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.