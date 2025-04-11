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Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Салаватом»

Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Салаватом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило красно-белым для победы в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Чего не хватило?
– Агрессии, злости, завершающего броска. Самонов здорово сыграл, выручил в нескольких моментов. В концовке не хватило агрессии. Было много игры издалека, а надо было лезть на ворота. Всё учтём.

– Не было игры в неравных составах. Нет нерва?
– Ребята стараются играть без удалений. Может, ещё не было той агрессии в атаке. Посмотрим, как будет дальше. Наша задача была не уступить в движении, но мы проиграли. Этого нам не хватило.

– Удивил ли «Салават»?
– Нет. Всё, что знаем об этой команде, мы увидели.

– Хотели удивить «Салават», поставив третью тройку первой?
– У нас нет первой, второй, третьей, четвёртой тройки. Все ребята могут сыграть как в атаке, так и в обороне. Решили так начать. Не делали акцент на этом. Не смотрели, кто против кого играет.

– Был разговор в первом перерыве?
– Разговаривали. Два гола, которые пропустили в первом периоде, это наши ошибки. Не разобрались в обороне.

– Удалось остановить лучших снайперов команды. Это достижение?
– Да. Акцент делается на таких игроков.

– А то, что при этом забросили молодые игроки – недосмотрели?
– Нет, это спорт. У Уфы есть ребята, которые могут забивать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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