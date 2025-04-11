Генеральный менеджер «Каролины» рассказал, что ждёт Никишина в ближайшее время в клубе

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски ответил на вопрос о ближайших планах на российского защитника Александра Никишина, который сегодня, 11 апреля, подписал двухлетний контракт с «ураганами».

«Александру нужно получить визу в США, чтобы он мог приехать. Это в процессе и должно быть сделано в ближайшее время. Мы надеемся, что сегодня у нас будут хорошие новости и мы сможем завершить процесс в понедельник или вторник и привезти его в США.

Мы также пытаемся получить для него канадскую визу, чтобы он мог играть в наших выездных матчах в конце сезона. Мы хотим убедиться, что он примет участие хотя бы в одной встрече в Северной Америке до того, как мы выйдем в плей-офф, чтобы у него была возможность играть в нашей системе.

Мы бы хотели, чтобы он выступал в НХЛ, но, если из-за сроков получения визы это будет затруднительно, он может сыграть за нас в матче с «Чикаго» (АХЛ). Мы действуем по обстоятельствам, пытаясь понять, как лучше всего это сделать», — цитирует Тулски официальный сайт «Каролины».