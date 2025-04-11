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Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил победу в первом матче серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил победу в первом матче серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в первой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Были опасения после седьмого матча с «Сибирью», как будем выглядеть физически. «Спартак» больше отдыхал, подготовился. Ребята молодцы, было хорошее движение, передачи. Самонов сегодня молодец. Хорошо, что забили свои моменты. Атмосфера шикарная, как всегда.

– С чем связано большое количество потерь?
– Ребята нервничали, хотели идти в обводку. Там хорошие защитники, хорошо оборонялись.

– Довольны ли игрой Пименова?
– Нет предела совершенству, можно играть лучше.

– Ян вышел на прежний уровень?
– Плей-офф – марафонская дистанция. Кто-то должен выходить лидером, как в пелотоне, чтобы разрезать воздух. Денис молодец, сегодня все хорошо сыграли. Сегодня у нас было много лидеров.

– Обращали внимание, что он забивал «Спартаку» в обоих матчах в регулярке?
– Да. Но у нас и Петя Хохряков приболел, поэтому пошли перестановки, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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