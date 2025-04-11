Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил победу в первом матче серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в первой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1).

– Были опасения после седьмого матча с «Сибирью», как будем выглядеть физически. «Спартак» больше отдыхал, подготовился. Ребята молодцы, было хорошее движение, передачи. Самонов сегодня молодец. Хорошо, что забили свои моменты. Атмосфера шикарная, как всегда.

– С чем связано большое количество потерь?

– Ребята нервничали, хотели идти в обводку. Там хорошие защитники, хорошо оборонялись.

– Довольны ли игрой Пименова?

– Нет предела совершенству, можно играть лучше.

– Ян вышел на прежний уровень?

– Плей-офф – марафонская дистанция. Кто-то должен выходить лидером, как в пелотоне, чтобы разрезать воздух. Денис молодец, сегодня все хорошо сыграли. Сегодня у нас было много лидеров.

– Обращали внимание, что он забивал «Спартаку» в обоих матчах в регулярке?

– Да. Но у нас и Петя Хохряков приболел, поэтому пошли перестановки, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.