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Главный тренер «Салавата» Козлов ответил на вопрос словами Олега Браташа

Главный тренер «Салавата» Козлов ответил на вопрос словами Олега Браташа
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Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (4:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос словами хоккейного тренера Олега Браташа.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Сегодня их звено почти все голы организовало. Была дополнительная мотивация?
– Отвечу словами Олега Браташа – почему это с бухты-барахты? Мы готовили их к этой ситуации. Ребята молодцы. Может быть, они разозлились и начали играть по-другому?

– Тяжелее ли готовиться к команде из другой конференции?
– В плей-офф это не имеет значения. Все игры от ножа с предельной самоотдачей. Когда играем правильно, то показываем наш хоккей.

– Есть ли риск начать проседать по форме?
– Не до восстановления уже. Это плей-офф, игры через день. Нужно находить ресурсы. Без разницы, сколько у тебя было игр и сколько будет. Надо в каждой игре отдаваться на 110%. Это секрет команд, которые выигрывают.

– Могло ли прохождение первого раунда снять груз ответственности?
– Это позитивный момент, который хорошо повлиял на команду, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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