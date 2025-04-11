Главный тренер «Салавата» Козлов ответил на вопрос словами Олега Браташа

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (4:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос словами хоккейного тренера Олега Браташа.

– Сегодня их звено почти все голы организовало. Была дополнительная мотивация?

– Отвечу словами Олега Браташа – почему это с бухты-барахты? Мы готовили их к этой ситуации. Ребята молодцы. Может быть, они разозлились и начали играть по-другому?

– Тяжелее ли готовиться к команде из другой конференции?

– В плей-офф это не имеет значения. Все игры от ножа с предельной самоотдачей. Когда играем правильно, то показываем наш хоккей.

– Есть ли риск начать проседать по форме?

– Не до восстановления уже. Это плей-офф, игры через день. Нужно находить ресурсы. Без разницы, сколько у тебя было игр и сколько будет. Надо в каждой игре отдаваться на 110%. Это секрет команд, которые выигрывают.

– Могло ли прохождение первого раунда снять груз ответственности?

– Это позитивный момент, который хорошо повлиял на команду, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.