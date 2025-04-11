Козлов рассказал, как идёт восстановление нападающего «Салавата» Тодда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1) рассказал, как идёт восстановление нападающего уфимцев Нэйтана Тодда.
– Легионеры не смогли отличиться – заслуга «Спартака»?
– Такие дни бывают. Против них играют по-другому. У них были качественные моменты. Хорошо, что забили ребята не из топ-6. Надо терпеть и продолжать работать
– Ожидаете ли, что серия будет более осторожной?
– Тяжело сказать, в каком стиле будет играть «Спартак». Мы исходим из того, что имеем.
– Как идёт восстановление Тодда?
– Определённых сроков нет, но не думаю, что он близко, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, 29-летний форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.
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