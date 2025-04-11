Козлов рассказал, как идёт восстановление нападающего «Салавата» Тодда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1) рассказал, как идёт восстановление нападающего уфимцев Нэйтана Тодда.

– Легионеры не смогли отличиться – заслуга «Спартака»?

– Такие дни бывают. Против них играют по-другому. У них были качественные моменты. Хорошо, что забили ребята не из топ-6. Надо терпеть и продолжать работать

– Ожидаете ли, что серия будет более осторожной?

– Тяжело сказать, в каком стиле будет играть «Спартак». Мы исходим из того, что имеем.

– Как идёт восстановление Тодда?

– Определённых сроков нет, но не думаю, что он близко, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 29-летний форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.