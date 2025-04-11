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Козлов рассказал, как идёт восстановление нападающего «Салавата» Тодда

Козлов рассказал, как идёт восстановление нападающего «Салавата» Тодда
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1) рассказал, как идёт восстановление нападающего уфимцев Нэйтана Тодда.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Легионеры не смогли отличиться – заслуга «Спартака»?
– Такие дни бывают. Против них играют по-другому. У них были качественные моменты. Хорошо, что забили ребята не из топ-6. Надо терпеть и продолжать работать

– Ожидаете ли, что серия будет более осторожной?
– Тяжело сказать, в каком стиле будет играть «Спартак». Мы исходим из того, что имеем.

– Как идёт восстановление Тодда?
– Определённых сроков нет, но не думаю, что он близко, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 29-летний форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.

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