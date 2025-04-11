Козлов: Ян и Уилсон хотели доказать, что их предыдущие клубы совершили ошибку, отпустив их

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о мотивации хоккеистов уфимской команды Денниса Яна и Скотта Уилсона.

– «Торпедо» отказалось от Яна, «Магнитка» – от Уилсона. Оба клуба вылетели, а «Салават» играет. Это ошибка тех клубов или вы их хорошо смогли использовать?

– Ребята были мотивированы и хотели доказать, что их предыдущие клубы совершили ошибку, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Ян был обменян в «Салават Юлаев» из нижегородского «Торпедо» на денежную компенсацию 24 сентября 2024 года. Уилсон также был обменян на денежную компенсацию из магнитогорского «Металлурга» 27 декабря 2024 года.