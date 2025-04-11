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Форвард «Салавата» Ян — о матче со «Спартаком»: для нас было важно начать серию с победы

Форвард «Салавата» Ян — о матче со «Спартаком»: для нас было важно начать серию с победы
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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал победу над «Спартаком» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Очень важно было для нас начать серию с победы, придать уверенности команде и с хорошим настроением готовиться дальше.

– То, что были в игровом тонусе, пошло в плюс?
– Да. Может быть, кто-то говорит, что много сил потратили на первый раунд, но, с другой стороны, мы не потеряли игровой тонус, два-три дня – и снова играем.

– Ваша тройка организовала все голы. Насколько удалось влиться в сочетание?
– Мы все друг друга знаем, все знают, кто как играет. Сегодня всё хорошо сложилось в нашей тройке.

– Вас можно назвать специалистом по «Спартаку»: во всех матчах сезона вы забили. Что это?
– Наверное, стечение обстоятельств. В хоккее всё бывает: иногда всё идёт, иногда не везёт. Главное в плей-офф – победа.

– Почему не было игры в неравных составах? Пока нет такого нерва?
– По-разному игра складывается. Я считаю, что ничего в этом плохого нет, игра была вполне чистой.

– После первого периода была задача сыграть на сохранении шайбы или «Спартак» так оказывал давление?
– Мы больше играли от обороны, но старались давить, если была такая возможность, — приводит слова Яна пресс-служба «Салавата».

Следующие встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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