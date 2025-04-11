Форвард «Салавата» Ян — о матче со «Спартаком»: для нас было важно начать серию с победы

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал победу над «Спартаком» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Очень важно было для нас начать серию с победы, придать уверенности команде и с хорошим настроением готовиться дальше.
– То, что были в игровом тонусе, пошло в плюс?
– Да. Может быть, кто-то говорит, что много сил потратили на первый раунд, но, с другой стороны, мы не потеряли игровой тонус, два-три дня – и снова играем.
– Ваша тройка организовала все голы. Насколько удалось влиться в сочетание?
– Мы все друг друга знаем, все знают, кто как играет. Сегодня всё хорошо сложилось в нашей тройке.
– Вас можно назвать специалистом по «Спартаку»: во всех матчах сезона вы забили. Что это?
– Наверное, стечение обстоятельств. В хоккее всё бывает: иногда всё идёт, иногда не везёт. Главное в плей-офф – победа.
– Почему не было игры в неравных составах? Пока нет такого нерва?
– По-разному игра складывается. Я считаю, что ничего в этом плохого нет, игра была вполне чистой.
– После первого периода была задача сыграть на сохранении шайбы или «Спартак» так оказывал давление?
– Мы больше играли от обороны, но старались давить, если была такая возможность, — приводит слова Яна пресс-служба «Салавата».
Следующие встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.
* при необходимости