Форвард «Салавата» Пименов высказался о победе над «Спартаком» в первом матче серии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Как показала игра, начало у нас было очень хорошим. Сделали неплохой задел, но потом соперник перехватил инициативу, пришлось поиграть в обороне.

– В предыдущих матчах тоже была у вас возможность забить, но забросили сегодня. Выдохнули немного?

– Я не обращаю на это внимание. Помимо голов, нужно и в обороне отрабатывать. Плохо, что это не замечают, смотрят только на голы и передачи. Стараюсь помогать команде и в обороне, и в атаке.

– Ваше звено все голы организовала. Почему так получилось?

– Удачный день у нас, может быть (улыбается). Нам нужно продолжать также играть.

– «Спартаку» удалось чем-то удивить?

– В принципе, что нам говорил тренерский штаб, то соперник и продемонстрировал. Будем ждать что-то новое во второй игре, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата».

Следующие встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости