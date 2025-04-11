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Форвард «Салавата» Пименов высказался о победе над «Спартаком» в первом матче серии

Форвард «Салавата» Пименов высказался о победе над «Спартаком» в первом матче серии
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

– Как показала игра, начало у нас было очень хорошим. Сделали неплохой задел, но потом соперник перехватил инициативу, пришлось поиграть в обороне.

– В предыдущих матчах тоже была у вас возможность забить, но забросили сегодня. Выдохнули немного?
– Я не обращаю на это внимание. Помимо голов, нужно и в обороне отрабатывать. Плохо, что это не замечают, смотрят только на голы и передачи. Стараюсь помогать команде и в обороне, и в атаке.

– Ваше звено все голы организовала. Почему так получилось?
– Удачный день у нас, может быть (улыбается). Нам нужно продолжать также играть.

– «Спартаку» удалось чем-то удивить?
– В принципе, что нам говорил тренерский штаб, то соперник и продемонстрировал. Будем ждать что-то новое во второй игре, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата».

Следующие встречи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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