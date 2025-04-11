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Генменеджер «Каролины»: Ротенберг — сильный тренер, который увидел талант Никишина для НХЛ

Генменеджер «Каролины»: Ротенберг — сильный тренер, который увидел талант Никишина для НХЛ
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски рассказал, насколько важную роль сыграл СКА в процессе перехода защитника Александра Никишина, который сегодня, 11 апреля, подписал двухлетний контракт с «ураганами».

«СКА очень помог ему. Роман Ротенберг — сильный тренер, который усердно работает над развитием своих игроков. Он с самого начала понял, что у Александра есть талант для НХЛ, и помог ему подготовиться к переходу. Он знал, что это следующий шаг для игрока, и был рад предоставить ему возможность и помочь перейти сюда. Александр был великолепен и принёс СКА много успеха. Они будут болеть за него, чтобы он продолжил добиваться успеха», — цитирует Тулски официальный сайт «Каролины».

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