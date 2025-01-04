«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Байрон Фрейз. В составе гостей шайбы на свой счёт записали Рид Буше, Майкл Маклауд, Наиль Якупов и Райан Спунер.

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Следующие матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости