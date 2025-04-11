«Такой момент тяжело забыть». Овечкин рассказал о своих эмоциях после рекордного гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях после рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард отметил, что такое тяжело забыть, особенно, когда идёшь к этому на протяжении нескольких лет.

«Эмоции, которые получили, не только я получил… Болельщики, команда, вся организация, мама прилетела, жена, дети, тесть. Такой момент тяжело забыть, тем более когда идёшь к этому на протяжении нескольких лет. Каждое интервью у тебя спрашивают, когда это случится, что ты чувствуешь, надоедает», — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.