Овечкин рассказал, в какой момент поверил, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда поверил, что побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Ты за несколько лет понимал, что способен побить рекорд?

— Нет. Если честно, даже в этом году не верил.

— Когда поверил?

— Когда было пять или шесть шайб.

— Когда я тебя увидел, казалось, что ты точно знал, что побьёшь рекорд. Делал всё так, как надо.

— Во-первых, появляется опыт, ты знаешь (обращается к Никите Филатову. — Прим. «Чемпионата»). Когда накапливается опыт, уверенность, не нужно бегать по углам, играть в тело, чтобы найти момент. Ты просто ждёшь, пытаешься открыться, разыграть комбинацию с партнёрами, — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).