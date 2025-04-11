Овечкин — о рекордном голе: если посмотреть на мой бросок, я в него вложил всю силу, душу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рассчитывал забить свой рекордный гол уже в первой смене. Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

— Когда вышел на лёд перед голом, понимал, что эта та самая смена, когда забьёшь?

— На самом деле думал, что забью в первой же смене. Было вбрасывание, у нас есть домашняя заготовка: если пропускаю шайбу, мне нужно открыться, чтобы подставить шайбу в ворота. [Не понимаю], как она не залетела, спрашиваю у Сороки [Cорокина]: «Как ты поймал?», он отвечает: «Она попала мне в шею, думал, что залетает».

Есть моменты, когда понимаешь, что близко, самое главное — попасть. Если посмотришь на мой бросок, в него вложил всю силу, душу. Вложился по полной программе.

— Протас сказал, что у вас нет заготовок.

— С нападающими у меня нет заготовок, а с защитниками есть, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.