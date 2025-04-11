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«Я на самом деле споткнулся». Овечкин — о праздновании рекордного гола в НХЛ

«Я на самом деле споткнулся». Овечкин — о праздновании рекордного гола в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о праздновании рекордного гола в регулярном чемпионате НХЛ, во время которого он прыгнул на лёд.

— Празднование. Где-то сказал, что поскользнулся, это так?
— Так и было. Когда был моложе, то прыгал на стекло. Даже не задумывался, [как буду праздновать], если забью. Я хотел побежать. С поля? Да (смеётся). Я на самом деле споткнулся, получилось красиво. Если посмотреть, то сейчас дети, занимающиеся хоккеем, тоже так [празднуют], — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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