Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что позволяет ему держаться на высочайшем уровне.

— Что тебе позволяет держаться на высочайшем уровне, ты что-то менял в подходе?

— Да нет, самое главное — подготовиться перед сезоном, делать фундамент, и потом, во время сезона. Неделю назад ко мне прилетел персональный тренер по физподготовке. Понимаешь, что нужно готовиться, но такие моменты, подготовиться не получается.

— К чему он тебя должен подготовить?

— К плей-офф. Сколько у нас там осталось, 10 дней, будем искать моменты для подготовки, чтобы прийти в зал, поделать упражнения.

— Где-то надавить?

— Конечно. На протяжении всего победного плей-офф в 2018 году мы тоже готовились, это важно, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.