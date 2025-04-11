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«С такой командой такие ошибки. Это просто… Слов нет». Никитин – о поражении «Локомотива»

«С такой командой такие ошибки. Это просто… Слов нет». Никитин – о поражении «Локомотива»
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение омскому «Авангарду» (1:4) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

— Думаю, что с таким соперником так начинать и такие ошибки допускать – большая роскошь, непозволительная для нашей команды. С такой командой нельзя допускать такие ошибки, какие сегодня допускали. Это просто… Даже слов нет. В этом плане нужно перестроиться. Во втором периоде не долго радовались. Здесь нужно по завершении игры делать выводы, второй период – лишь небольшая её часть. Ну, давайте занесём в актив.

— Как оцените игру голкипера Исаева?
— Мы не обсуждаем отдельных игроков, выигрываем и проигрываем командой.

— Как первая шайба повлияла на ход матча?
— Ну, все проснулись, вышли из десятидневного перерыва, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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