«С такой командой такие ошибки. Это просто… Слов нет». Никитин – о поражении «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение омскому «Авангарду» (1:4) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Думаю, что с таким соперником так начинать и такие ошибки допускать – большая роскошь, непозволительная для нашей команды. С такой командой нельзя допускать такие ошибки, какие сегодня допускали. Это просто… Даже слов нет. В этом плане нужно перестроиться. Во втором периоде не долго радовались. Здесь нужно по завершении игры делать выводы, второй период – лишь небольшая её часть. Ну, давайте занесём в актив.

— Как оцените игру голкипера Исаева?

— Мы не обсуждаем отдельных игроков, выигрываем и проигрываем командой.

— Как первая шайба повлияла на ход матча?

— Ну, все проснулись, вышли из десятидневного перерыва, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.