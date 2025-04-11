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«Начало все видели же?» Никитин объяснил перевод Радулова в первую тройку «Локомотива»

«Начало все видели же?» Никитин объяснил перевод Радулова в первую тройку «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:4) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина объяснил перевод форварда Александра Радулова в первую тройку «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

— Сурин был активен? Когда выбросил шайбу (и заработал удаление — Прим. «Чемпионата»)? Уровень соперника стирает все старания. Есть выражение: «Мало хотеть, нужно мочь». Он молодой парень, всё это приходит через опыт. Не хочу никого выделять, мы сегодня проиграли, как команда.

— Чем объяснить то, что подняли Радулова в первую тройку вместо Каюмова?
— Начало все видели же? Так вообще нельзя начинать, особенно первому звену, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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