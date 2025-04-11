«Начало все видели же?» Никитин объяснил перевод Радулова в первую тройку «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:4) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина объяснил перевод форварда Александра Радулова в первую тройку «Локомотива».

— Сурин был активен? Когда выбросил шайбу (и заработал удаление — Прим. «Чемпионата»)? Уровень соперника стирает все старания. Есть выражение: «Мало хотеть, нужно мочь». Он молодой парень, всё это приходит через опыт. Не хочу никого выделять, мы сегодня проиграли, как команда.

— Чем объяснить то, что подняли Радулова в первую тройку вместо Каюмова?

— Начало все видели же? Так вообще нельзя начинать, особенно первому звену, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.