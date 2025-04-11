Никитин: наверное, игроки «Локомотива» хотели, чтобы болельщики оценили изящность хоккея

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды в матче с «Авангардом» (1:4, 0-1) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Показалось, что игроки «Локомотива» сегодня делали лишний пас…

— Хотели, наверное, чтобы болельщики насладились изящностью хоккея.

— Как с этим бороться?

— Нужно быть эгоистом. Выигрывают как раз эгоисты.

— Как оцените дисциплину молодого Егора Сурина? Показалось, что соперник специально его провоцировал на эмоции

— Давайте ещё раз. У нас нет задачи развивать Сурина, а есть задача развивать команду вместе с ним. Для этого команде нужно проходить в следующие раунды, а Егору – получать шансы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.