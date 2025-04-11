Никитин: наверное, игроки «Локомотива» хотели, чтобы болельщики оценили изящность хоккея
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды в матче с «Авангардом» (1:4, 0-1) в четвертьфинале Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5) 0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3) 1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4) 1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5) 1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)
— Показалось, что игроки «Локомотива» сегодня делали лишний пас…
— Хотели, наверное, чтобы болельщики насладились изящностью хоккея.
— Как с этим бороться?
— Нужно быть эгоистом. Выигрывают как раз эгоисты.
— Как оцените дисциплину молодого Егора Сурина? Показалось, что соперник специально его провоцировал на эмоции
— Давайте ещё раз. У нас нет задачи развивать Сурина, а есть задача развивать команду вместе с ним. Для этого команде нужно проходить в следующие раунды, а Егору – получать шансы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:28
-
21:12
-
20:54
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:06
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:09
-
17:48
-
17:31
-
16:45
-
16:33
-
16:18