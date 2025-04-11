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Никитин: наверное, игроки «Локомотива» хотели, чтобы болельщики оценили изящность хоккея

Никитин: наверное, игроки «Локомотива» хотели, чтобы болельщики оценили изящность хоккея
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды в матче с «Авангардом» (1:4, 0-1) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

— Показалось, что игроки «Локомотива» сегодня делали лишний пас…
— Хотели, наверное, чтобы болельщики насладились изящностью хоккея.

— Как с этим бороться?
— Нужно быть эгоистом. Выигрывают как раз эгоисты.

— Как оцените дисциплину молодого Егора Сурина? Показалось, что соперник специально его провоцировал на эмоции
— Давайте ещё раз. У нас нет задачи развивать Сурина, а есть задача развивать команду вместе с ним. Для этого команде нужно проходить в следующие раунды, а Егору – получать шансы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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