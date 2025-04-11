Серебряков совершил невероятный сейв после броска Радулова, вытащив шайбу с линии ворот
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5) 0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3) 1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4) 1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5) 1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)
В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу гостей голкипер «Авангарда» Никита Серебряков совершил невероятный сейв после броска форварда «Локомотива» Александра Радулова, вытащив шайбу с линии ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Следующие матчи между командами состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.
* при необходимости
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