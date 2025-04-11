Серебряков совершил невероятный сейв после броска Радулова, вытащив шайбу с линии ворот

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1.

В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу гостей голкипер «Авангарда» Никита Серебряков совершил невероятный сейв после броска форварда «Локомотива» Александра Радулова, вытащив шайбу с линии ворот.

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Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Следующие матчи между командами состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости