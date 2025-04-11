Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков совершил невероятный сейв после броска Радулова, вытащив шайбу с линии ворот

Серебряков совершил невероятный сейв после броска Радулова, вытащив шайбу с линии ворот
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу гостей голкипер «Авангарда» Никита Серебряков совершил невероятный сейв после броска форварда «Локомотива» Александра Радулова, вытащив шайбу с линии ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Следующие матчи между командами состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

Материалы по теме
Видео
«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android