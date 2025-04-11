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Овечкин назвал три самые запоминающиеся шайбы в НХЛ

Овечкин назвал три самые запоминающиеся шайбы в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал три самых запоминающихся своих гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Первая шайба в НХЛ, потом — 32-я, когда забил в падении и последняя шайба», — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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