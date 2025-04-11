Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин рассказал, чувствовал ли давление перед рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин рассказал, чувствовал ли давление перед рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чувствовал ли давление перед рекордом и как абстрагировался от этого.

— Что сказала мама? Мы летели с ней до рекорда, она в аэропорту попросила, чтобы мы отстали от тебя с рекордом.
(Улыбается). Мы дома по поводу рекорда не говорили. И мама, и жена знают, что разговоров про рекорд мне хватает.

— Насколько было сильным давление перед рекордом, ты как-то отключался от этого?
— Допустим, у тебя важная игра, ты ведь настраиваешься на неё? Так и я настраивался на каждый матч. Да, абстрагировался от цифры. Забил — забил. Нет — следующая игра, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

Материалы по теме
Новая погоня за Гретцки, возвращение в Россию. Что ждёт Овечкина после рекорда?
Новая погоня за Гретцки, возвращение в Россию. Что ждёт Овечкина после рекорда?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android