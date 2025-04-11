Овечкин рассказал, чувствовал ли давление перед рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чувствовал ли давление перед рекордом и как абстрагировался от этого.

— Что сказала мама? Мы летели с ней до рекорда, она в аэропорту попросила, чтобы мы отстали от тебя с рекордом.

— (Улыбается). Мы дома по поводу рекорда не говорили. И мама, и жена знают, что разговоров про рекорд мне хватает.

— Насколько было сильным давление перед рекордом, ты как-то отключался от этого?

— Допустим, у тебя важная игра, ты ведь настраиваешься на неё? Так и я настраивался на каждый матч. Да, абстрагировался от цифры. Забил — забил. Нет — следующая игра, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.