Овечкин ответил, звонил ли ему Путин после установления рекорда

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, звонил ли ему президент РФ Владимир Путин после рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Президент звонил?

— Президент не звонил, но где-то сказал, что следит, это приятно.

— Однозначно будет встреча с ним, что скажешь?

— Я ещё не думал. Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что ещё говорить? (смеётся), — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в VK Video.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).