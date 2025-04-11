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Главный тренер «Авангарда» Буше прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Буше прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал комментарий после уверенной победы над «Локомотивом» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

— Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы встречались с победителем регулярки, командой, у которых нет слабых мест. «Локомотив» всегда действует мощно, здорово обороняется, у них отличный вратарь, классные защитники. Поэтому получился такой боевой матч.

— Насколько быстрый гол помог реализовать ваш план на игру?
— Я бы не сказал, что этот гол как-то повлиял на игру, потому что он ничего не изменил по большому счёту. Наша игра не меняется от счёта, она длится 60 минут, а то и больше. Чтобы переиграть «Локомотив», нужно действовать от первой до последней минуты. Неважно, забиваешь ты быстро или нет, нужно отыгрывать весь матч.

— Согласны с тем, что самое проблемное время для «Авангарда» — концовка второго периода?
— Они были близки не только в этом отрезке, но и на протяжении всего матча, потому что это классная команда. Мы не ожидаем того, что будем доминировать всю встречу, ждём, что «Локомотив» в следующем матче выложится по полной. Мы понимаем, что серия будет непростой и инициатива станет переходить от одной команды к другой, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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