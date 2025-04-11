Главный тренер «Авангарда» Буше прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал комментарий после уверенной победы над «Локомотивом» (4:1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы встречались с победителем регулярки, командой, у которых нет слабых мест. «Локомотив» всегда действует мощно, здорово обороняется, у них отличный вратарь, классные защитники. Поэтому получился такой боевой матч.

— Насколько быстрый гол помог реализовать ваш план на игру?

— Я бы не сказал, что этот гол как-то повлиял на игру, потому что он ничего не изменил по большому счёту. Наша игра не меняется от счёта, она длится 60 минут, а то и больше. Чтобы переиграть «Локомотив», нужно действовать от первой до последней минуты. Неважно, забиваешь ты быстро или нет, нужно отыгрывать весь матч.

— Согласны с тем, что самое проблемное время для «Авангарда» — концовка второго периода?

— Они были близки не только в этом отрезке, но и на протяжении всего матча, потому что это классная команда. Мы не ожидаем того, что будем доминировать всю встречу, ждём, что «Локомотив» в следующем матче выложится по полной. Мы понимаем, что серия будет непростой и инициатива станет переходить от одной команды к другой, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.