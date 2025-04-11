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Овечкин рассказал, от кого получил самое приятное поздравление с рекордом по голам в НХЛ

Овечкин рассказал, от кого получил самое приятное поздравление с рекордом по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о самых значимых поздравлениях после того, как установил рекорд НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах.

— От кого получил самое неожиданное и знаковое поздравление?
— До сих пор приходят sms. Мне неудобно перед людьми, которым не ответил, пытаюсь отвечать перед сном. Не буду кого-то выделять. Все болеют, переживают и радуются. Самое приятное, конечно, от близких, — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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