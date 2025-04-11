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«Идея положительная, обеими руками». Овечкин — о возможных матчах игроков НХЛ и КХЛ

«Идея положительная, обеими руками». Овечкин — о возможных матчах игроков НХЛ и КХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил своё отношение к идее провести встречи игроков НХЛ и КХЛ.

— Как вообще относишься к идее матча [между КХЛ и НХЛ]?
— Идея положительная, обеими руками. Просто не понимаю, когда и как это возможно сделать, потому что нужно будет менять расписание КХЛ и НХЛ. Ещё об этом здесь никто не говорит.

— А тебе как нравится — клуб-клуб или сборная России, составленная из каких-то игроков, против другой?
— Тяжело сказать, всё зависит от ситуации. Сборную нужно собирать, если хотят сделать как Кубок мира, нужен двухнедельный перерыв. Тяжело сейчас говорить, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

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